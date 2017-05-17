Ege Denizi'nde deprem! Muğla ve İzmir'de hissedildi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Datça açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,9 olarak açıkladı. Kandilli ise, saat 14:30'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,3 olarak açıkladı.

Datça açıklarında saat 14:30'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Datça'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

MUĞLA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi Çiçek, merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olan depremin ilçede hissedildiğini söyledi. Çiçek, "Yaptığımız araştırmalara göre ilçede herhangi bir can ve mal kaybına rastlanılmadı." diye konuştu.

4,9 ŞİDDETİNDE DEPREM

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 14.30'da, merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmiş, depremin 18,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.

YERİN 10 KM DERİNİNDE MEYDANA GELDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem; yerin 10 km derinliğinde ve 5,3 büyüklüğünde oldu.