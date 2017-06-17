Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 06.40 sıralarında yerin 13.8 kilometre derinliğinde 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

(Halil İbrahim Karabıyık/İHA)