Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu! Celal Şengör korkutan uyarı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu! Celal Şengör korkutan uyarı

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun açıklarında saat 07.35'te Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Karaburun açıklarında bu sabah saat 07.35'te Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem, deniz seviyesinin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

TÜRKİYE'DEN EN YAKIN YER HASSEKİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak bildirerek, depremin deniz seviyesinin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. AFAD depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerini ise Hasseki olarak belirledi.

"BU DEPREMLER İZMİR'İ YIKAR"

Ege Denizi'nde meydana gelecek yeni bir depremde İzmir'in büyük hasarlar alabileceğini söyleyen Celal Şengör, İzmir'in içerisinden geçen faylara dikkat çekerek "Ege'deki fayların hepsi 7'lik deprem üretebilir. Bu depremler de İzmir'i yıkar. " dedi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu! Celal Şengör korkutan uyarı
Londra'da 27 katlı binada yangın!
Van Gölü sahilinde 10 bin kişilik iftar yemeği rekoru
Sivasspor'dan savunmaya takviye
Kumkapı'daki otel yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Katar'a kritik ziyaret
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Süleyman Soylu'ya suikast girişimi!
Süleyman Soylu'ya suikast girişimi!
Suudi Arabistan'dan son dakika Katar açıklaması
Suudi Arabistan'dan son dakika Katar açıklaması
Hakkari'de teslim olan teröristler konuştu
Hakkari'de teslim olan teröristler konuştu
Depremin ardından çok önemli bir uyarı daha!
Depremin ardından çok önemli bir uyarı daha!
Ceylin'i kaçıranların ilk ifadesi: Başını yere çarptı, öldü!
Ceylin'i kaçıranların ilk ifadesi: Başını yere çarptı, öldü!
TSK: 3 kişilik bir askeri heyet Katar’a gitti
TSK: 3 kişilik bir askeri heyet Katar’a gitti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu! Celal Şengör korkutan uyarı
Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu! Celal Şengör korkutan uyarı
Londra'da 27 katlı binada yangın!
Londra'da 27 katlı binada yangın!
Van Gölü sahilinde 10 bin kişilik iftar yemeği rekoru
Van Gölü sahilinde 10 bin kişilik iftar yemeği rekoru
Sivasspor'dan savunmaya takviye
Sivasspor'dan savunmaya takviye
Kumkapı'daki otel yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi
Kumkapı'daki otel yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Katar'a kritik ziyaret
Bakan Çavuşoğlu'ndan Katar'a kritik ziyaret
Teröristler köşeye sıkıştırıldı: Atak'lar havadan vuruyor
Teröristler köşeye sıkıştırıldı: Atak'lar havadan vuruyor
Belçika'da bin 720 çocuk kayıp
Belçika'da bin 720 çocuk kayıp
Mehmetçikten Kato Dağı'nda akşam ezanı
Mehmetçikten Kato Dağı'nda akşam ezanı
Bakan Çavuşoğlu yarın Katar'a gidecek
Bakan Çavuşoğlu yarın Katar'a gidecek
Kumkapı'da otel yangını: 2 ölü
Kumkapı'da otel yangını: 2 ölü
Havai fişek dükkanındaki yangında faciadan dönüldü
Havai fişek dükkanındaki yangında faciadan dönüldü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English