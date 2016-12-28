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Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Ege Denizi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Ege Denizi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Ege Denizi olan deprem, gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, depremin, Çeşme'nin 304 kilometre açığında 4.4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Çeşme ilçesi ve çevresinden de hissedilen depremin, yerin 28,8 kilometre derinliğinde oluştuğu öğrenildi.
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