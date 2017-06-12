Ege'deki 6.2'lik deprem anından yeni görüntüler

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında İzmir'de kentin farklı noktalarında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında İzmir'de kentin farklı noktalarında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Ege Denizi'nde saat 15.28'de meydana gelen ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. İzmir'de büyük paniğe neden olan sarsıntı anında kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Depremin merkez üssüne yakın ilçelerden Çeşme'de bulunan bir marketin raflarında duran ürünler sarsıntının etkisiyle yere düştü. Sarsıntı anında İzmir Adliyesi'nde de büyük panik yaşandı. İzmir'deki bir çay bahçesinde bulunan süs havuzunun içindeki su da depremin etkisiyle dalgalandı. Havuzun başında oturan vatandaşların duruma aldırış etmemesi ise dikkat çekti.



"TÜM HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentte büyük paniğe neden olan depremin ardından sosyal medya hesabından, "Tedbir amaçlı olarak gerekli tüm hazırlıklarımız tamam. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız. AKS ekiplerimiz ve Eşrefpaşa Hastanemiz 24 saat nöbette. Geceyi dışarıda geçirecek vatandaşlarımız için araçlarla yemek dağıtımı yapılacak. Acil taleplerinizi Hemşeri İletişim Merkezinin (HİM) 444 40 35 nolu telefonu ile @izmirhim Twitter hesabından iletebilirsiniz" diyerek hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

