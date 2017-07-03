Ege'de Türk gemisine ateş açıldı

Ege Denizinde ACT isimli Türk bayraklı kuru yük gemisine ateş açıldı.
Ege Denizinde ACT isimli Türk bayraklı kuru yük gemisine ateş açıldı. Ateşi Yunan sahil güvenlik botlarının açtığı iddia edildi. Dışişleri kaynaklarından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlgili kurumlarla temas halindeyiz" denildi. Olay yerine Türk sahil güvenlik botları sevk edildi.
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