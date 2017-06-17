Ege'de korkutan depremler: İstanbul'dan da hissedildi

Ege Denizi'nde 5.3 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve birçok ilden hissedildi.

Ege Denizi'nde 5.3 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve birçok ilden hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 22.50'de 5.3, 22.33'de 4.2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Depremler bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

