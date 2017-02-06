06.02.2017 08:39 Ege'de korkutan deprem

Ege Denizi açıklarında yaşanan 5,3 şiddetindeki deprem bir çok ilde paniğe sebep oldu. Ege Denizi açıklarında yaşanan 5,3 şiddetindeki deprem bir çok ilde paniğe sebep oldu.

Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan deprem 06.51 sıralarında 7,5 kilometre derinlikte yaşandı. Çanakkale başta olmak üzere İzmir, Bursa ve İstanbul'da da hissedilen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Çanakkale'de Afad ve Umke ekipler araştırma başlattılar.



ÇANAKKALE VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, depremin ilk anlarından itibaren AFAD ve UMKE ekiplerinin seferber edildiğini belirterek, "Ayvacık Kaymakamımız ve ekipler gerekli araştırmaları yapıyorlar. Çok şükür can ve mal kaybı gözükmüyor. Bazı köylerde boş olan evlerin daha önce kar ve yağmurdan dolayı etkilenen çatılarında hasarlar olabilir. Arkadaşlarımız o köylere de ulaşmaya çalışıyor" dedi.

Öte yandan İHA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ayvacık'a 50 kilometre mesafedeki Yukarıköy ve Çanköy'de bazı evlerde hasarlar olduğu öğrenildi.

