Ege'de deprem

Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 22.33'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından saat 22.37'de 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Depremler bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

(Halil İbrahim Karabıyık/İHA)