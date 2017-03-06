Ege'de bahar, Doğu'da kış

Ege Bölgesinde bahar mevsimi yaşanırken, Doğu illerinde kış şartları etkisini sürdürüyor.

Ege Bölgesinde bahar mevsimi yaşanırken, Doğu illerinde kış şartları etkisini sürdürüyor.

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yaklaşık 4 metre olarak ölçüldü. İlçede karla mücadele çalışmaları devam ederken, vatandaşlar ise havaların bir an önce ısınmasını bekliyor. Ali Çelik isimli vatandaş, bu yıl kar kalınlığının yaklaşık 4 metreye çıktığını belirterek, "Bu yükseklikte bulunan bir karın nasıl eriyeceğini düşünüyorum. Ege Bölgesinde mart ayı ile birlikte meyve ağaçları çiçek açarken, biz Muş'un Varto ilçesinde hala karla mücadele etmeye devam ediyoruz. Tek tesellimiz, bu kar kalınlığının olmasına rağmen ve beyaz afeti yaşamamıza rağmen yollarımız kardan kapanmadı. Yol çalışmalarında emeği geçen kaymakamımıza ve tüm çalışanlara teşekkür ederim" dedi.

(Fatih Çelik /İHA