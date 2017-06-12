Ege'de 6.3 büyüklüğünde deprem: Bir çok ilde hissedildi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Bursa'da da hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Bursa'da da hissedildi.
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