13.11.2017 17:32 Ege'de 45 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan 45 Suriyeli göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan 45 Suriyeli göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Dün sabaha karşı Bodrum Akyarlar önlerinde termal kamera vasıtasıyla içerisinde çok sayıda insan bulunan lastik bir bot Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edildi. Lastik bot içerisinde bulunan 22 Suriye uyruklu düzensiz göçmen, bölgede görevli Sahil Güvenlik botu üzerine alınarak kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, Bodrum Limanı'na getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Gerekli ihtiyaçları giderilen göçmenler işlemlerin ardından emniyet birimlerine teslim edildi.



FETHİYE KÖRFEZİ'NDE 23 KAÇAK YAKALANDI

Fethiye Körfezi'nde bir fiber sürat teknesi içerisinde bulunan 22'si Suriyeli, 1'i Filistinli olmak üzere toplamda 23 göçmen yakalandı. Aynı teknede bulunan 1'i Gürcü, 2'si Ukrayna vatandaşı, 3 organizatör şüphelisi ve birlikte kurtarılan 23 göçmenin yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyet birimlerine teslim edildiği öğrenildi.

(Tuba Ayhan /İHA)

