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Efsaneye veda: Mekanın cennet olsun
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Efsaneye veda: Mekanın cennet olsun

Türkiye, bugün 46 kez dünya rekoru kıran, bir çok kez olimpiyat ve dünya şampiyonu olan 'Cep Herkülü' lakaplı efsanesi Naim Süleymanoğlu'na veda etti.

Türkiye, bugün 46 kez dünya rekoru kıran, bir çok kez olimpiyat ve dünya şampiyonu olan 'Cep Herkülü' lakaplı efsanesi Naim Süleymanoğlu'na veda etti.
50 yaşında hayatını kaybeden efsane halterci Naim Süleymanoğlu için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Başbakan ve AK Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ahmet Özal, Süleymanoğlu'nun doktoru Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, Süleymanoğlu'nun ailesi, Yunan rakibi Leonidis, milli halterci Halil Mutlu çok sayıda seveni katıldı.

BAŞBAKAN'DAN TÖREN ÖNCESİ AÇIKLAMA
Cenaze töreni sırasında yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Başbakan Yıldırım, cami girişinde yaptığı açıklamada, "Milli haltercimizi, efsane isim Naim Süleymanoğlu'nu kaybettik. Ahirete bugün yolculuyoruz. Merhuma Allah'ta rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış bir efsane, kahraman sporcumuzdur. Birçok olimpiyat ve dünya şampiyonluğunun yanı sıra 46 rekor kıran bir sporcumuz. Öyle ki ağırlığının üç katı fazlasını bir seferde kaldırarak erişilmeyecek bir rekoru da gerçekleştirmiştir. Ay yıldızlı Türk bayrağımızı minderde göndere çekmeyi başarmış ve 80 milyon milletimizin göğsünü kabartmıştır. Genç yaşta kaybettiğimiz efsane sporcumuz Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

MHP VE CHP TEMSİLCİLERİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan da, "Türk milletinin başı sağ olsun. Edirne'den Ağrı'ya kadar Türk milletinin temsili konusunda büyük bir iradeye öncülük yapmış, milletimizin gönlünde taht kurmuş, bir sporcuyu kaybetmiş bulunmaktayız. Bulgaristan'da Türklere yapılan zulmün karşısında öncü bir rol aldığını düşünüyorum" diye konuştu.
CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi ise, "Bir dönem bizi hepimizi bizi çok gururlandırmıştı. Çok üzgünüm. Gönüllerin şampiyonuydu" şeklinde konuştu.

EZELİ RAKİBİ TABUTUNU ÖPTÜ
Öte yandan Süleymanoğlu'nun bir dönem en önemli rakibi olan Yunan sporcu Leonidis de Naim Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek ona veda etti. Öğle namazına müteakip kılınan Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındı. Bu sırada Süleymanoğlu'nun sevenleri gözyaşı döktü.

BAŞBAKAN DA OMUZ VERDİ
Ardından efsane sporcunun Türk bayrağına sarılı tabutuna Başbakan Binali Yıldırım omuz verdi. Süleymanoğlu'nun naaşı omuzlarda cenaze aracına götürüldü. Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi ardından Edirnekapı Mezarlığı'na götürüldü ve burada toprağa verildi.
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