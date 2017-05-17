Efsaneler UEFA Kupasının yıl dönümünde maç yaptı

Galatasaray Bayramı kapsamında UEFA Kupasını kazanan kadroda yer alan futbolcular ile sarı-kırmızılıların efsane futbolcuları maç yaptı.

Galatasaray Bayramı kapsamında UEFA Kupasını kazanan kadroda yer alan futbolcular ile sarı-kırmızılıların efsane futbolcuları maç yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen Galatasaray Bayramı etkinlikleri kapsamında 1996-2000 yılları arasına damga vuran Galatasaray'ın efsaneleri ile yakın dönemin yıldızları gösteri maçı yaptı. 17'şer dakikalık iki devreden oynanan müsabakada futbolcular, parçalı ve beyaz takım diye ikiye ayrıldı. Mücadeleyi beyaz takım 6-5 kazandı. Parçalı takımın gollerini Riera, Necati Ateş, Fleurquin ve Ayhan Akman (2) atarken, beyaz takımın gollerini ise Mustafa Kocabey (2), Evren Turan (2) ve Adrian Ilie (2) kaydetti. Karşılaşmanın başlangıcını UEFA Kupası'nı kazandığı dönemde başkan olan Faruk Süren ile şimdiki başkan Dursun Özbek yaptı.

Parçalı Takım Kadrosu Hayrettin, Nezihi, Mapeza, Ayhan, Muhammed, Stumpf, Fleurquin, Eboue, Tayfun, Riera, Ujfalusi, Hasan Kabze, Metin Yıldız, Hocic, Prekazi, Erdal, Necati'den; Beyaz Takım Kadrosu Taffarel, Mehmet, Kerem, Mert, Popescu, Saffet Akyüz, Emre, Emrah, Evren, Tugay, Ilie, Ümit Karan, Mustafa Kocabey, Hasan Şaş'tan oluştu.

(Oğuzhan Ort / İHA)