Efkan Ala'nın acı günü

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, vefat eden halasının cenazesine katılmak için Zonguldak'ın Ereğli ilçesine geldi.

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, vefat eden halasının cenazesine katılmak için Zonguldak'ın Ereğli ilçesine geldi.

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın halası Rukiye Ala dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhume Rukiye Ala için bugün ikindi namazı sonrasında Ali Molla Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılmak için Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen eski İçişleri Bakanı Ala, burada taziyeleri kabul etti. Bakan Ala'nın halası Rukiye Ala, alınan helallik ve kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Belediyesi eski Başkanı Halil Posbıyık, AK Parti Zonguldak Eski Milletvekili Ercan Candan, bazı STK temsilcileri, Ala ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

(Vedat Kılıç / İHA)