Efkan Ala'nın acı günü

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın amcası Ali Nihat Ala, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın amcası Ali Nihat Ala, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın amcası Ali Nihat Ala vefat etti. Bir süredir akciğer ve solunum yetmezliği nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altında olan Ali Nihat Ala, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ala'nın cenaze namazı yarın ikindi namazının ardından Kdz. Ereğli ilçesindeki Bozhane Camii'nde kılınacak. (Vedat Kılıç / İHA)
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