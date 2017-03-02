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Efes 4'te 4 peşinde
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Efes 4'te 4 peşinde

THY Euroleague'de 3 maçtır kazanan Anadolu Efes, play-off hedefi doğrultusunda deplasmanda oynayacağı UNICS Kazan maçından da galip ayrılmak istiyor.

THY Euroleague'de 3 maçtır kazanan Anadolu Efes, play-off hedefi doğrultusunda deplasmanda oynayacağı UNICS Kazan maçından da galip ayrılmak istiyor.
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 24. haftasında yarın TSİ 19.00'da Rus ekibi UNICS Kazan ile mücadele edecek. Ligde 23 hafta geride kalırken Efes; 12 galibiyet, 11 mağlubiyetle 7. sırada bulunurken, Rus ekibi ise 7 galibiyet, 16 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

4. RANDEVU
Anadolu Efes ile UNICS Kazan, THY Euroleague'de bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Efes 2 kez parkeden galip ayrılırken, Kazan ise 1 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında İstanbul'da oynanan son karşılaşmayı lacivert-beyazlılar 104-99 kazanmıştı.

EUROLEAGUE'DEKİ 332. MAÇ
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de, UNICS Kazan maçı ile 332. karşılaşmasına çıkacak. Efes, ligde oynadığı 331 maçtan 169 kez galip ayrılırken, 162 mücadeleden ise parkeden boynu bükük ayrıldı.

EFES SERİYİ BOZMAK İSTEMİYOR
Euroleague'de play-off'lara kalma adına son dönemde çıkışa geçen Anadolu Efes, son 3 maçından galip ayrıldı. Efes, deplasmanda Kızılyıldız'ı mağlup ederek başladığı seriye evinde oynadığı EA7 Olimpia Milano, Baskonia karşılaşmalarından aldığı galibiyetle devam etti.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Ligde Anadolu Efes; 84.7 sayı, 36.0 ribaund ve 19.3 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, UNICS Kazan ise 76.8 sayı, 32.7 ribaund ve 15.5 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'i Thomas Heurtel 14.1 sayı ortalamasıyla oynayarak sırtlarken, Kazan'da ise Langford 22.2 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.
(Oğuzhan Ort / İHA)

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