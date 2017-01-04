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Efeler DSP'den Genel Başkan Aksakal'a destek
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Efeler DSP'den Genel Başkan Aksakal'a destek

Demokratik Sol Parti (DSP) Efeler İlçe Başkanı Kamil Süren, yeniden genel başkanlığa seçilen Önder Aksakal'ı hedef alan açıklamalarda bulunan DSP Aydın İl Başkanı Mehmet Işık'a tepki gösterdi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Efeler İlçe Başkanı Kamil Süren, yeniden genel başkanlığa seçilen Önder Aksakal'ı hedef alan açıklamalarda bulunan DSP Aydın İl Başkanı Mehmet Işık'a tepki gösterdi.

DSP Aydın İl Başkanı Mehmet Işık'ın kongrede parti meclisine seçilmemesi üzerine kişisel egolarının esiri olduğunu öne süren DSP Efeler İlçe Başkanı Süren, yaptığı açıklamada; "Hepimizin bildiği gibi 27 Kasım 2016 Pazar günü Ankara Ahmet Taner Kışlalı Kapalı Spor Salonu'nda Demokratik Sol Parti olarak yaptığımız 10. Barış ve Özgürlük Kurultayımızı halkımızın coşkulu katılımıyla gerçekleştirdik. Kurultayda partimizin tabanından yetişmiş ve daha önce Aydın İl Başkanlığı yapmış Aydın'ımızın değerlerinden Genel Başkanımız Sayın Önder Aksakal'ın tek aday olarak katıldığı seçimler sonucu tekrar genel başkan olarak seçilmiş ve güven tazelemiştir. Kurultay delegeleri ve ilçe başkanları olarak halen DSP İl Başkanı olarak görev yapan Sayın Mehmet Işık'ın kongre sonrası kişisel kararlarıyla yaptığı basın açıklama ve kararlarına katılmıyoruz. Kurultay öncesi Genel Başkanımız Sayın Önder Aksakal'ı destekleyen ve tüm kararlarında yanında olduğunu beyan eden il Başkanı Sayın Mehmet Işık, kongrede parti meclisine seçilmemesi üzerine kişisel egolarının esiri olarak genel başkanımız Önder Aksakal'ı hedef alan açıklamaları ve partiyi olağan üstü kongreye taşımak için çağrılarına katılmıyoruz. Bizler hiçbir zaman kişilerin arkasında değil, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, partimizin kurucusu ve her zaman rahmetle andığımız Bülent Ecevit'in dürüst çizgisinde partimizin bizlere verdiği görevlerimizin başında seçtiğimiz Genel Başkanımızın arkasındayız. Sayın İl Başkanı Mehmet Işık'ın yaptığı basın açıklamasında söz ettiği Genel Başkanımızın AK Partili belediyelerden araç istediği ve bu isteklere cevap alamadığı asılsızdır" dedi.

"Partimizi ve Genel Başkanımızı cephe alan olumsuz eleştirilerin odağı kişileri kınıyoruz" diyen Süren, "Biz ilçe başkanları ve kurultay delegeleri olarak Demokratik Sol Parti'nin layık olduğu yere ulaşması ve başarılı olması için tüm gücümüzle çalışacağız, partimizin ve genel başkanımızın yanında görevimizin başındayız. Tüm parti yöneticileri, genel başkanından il başkanına, ilçe başkanına herkes gelip geçicidir. Kötü ve olumsuz eleştiriler kişilere değil, partimize zarar vermektedir. Partiye zarar veren her kim olursa olsun gereğinin yapılması tüzük gereğidir ve mutlaka gereği yapılacaktır. Sonuç olarak halkımızın takdir ve güvenini kazanmış Demokratik Sol Parti'miz esnafımız, çiftçimiz, emeklimiz, memurumuz ve tüm halkımızın sosyal haklarının kazanılması için üzerine düşen siyasal görevini yapmak üzere Genel Başkanımız Sayın Önder Aksakal ile yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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