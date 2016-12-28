28.12.2016 10:05 Efeler Belediye Zabıtası'ndan Çevik Kuvvet'e moral ziyareti

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, kurban kesti. Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, kurban kesti.



Efeler Belediyesi Zabıta Müdürü Gönen Sarı, zabıta komiserleri ve zabıta memurları Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Beşiktaş'taki bombalı saldırıda çoğunluğu çevik kuvvet personeli çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından güvenlik güçlerinin her zaman yanında oldukları göstermek isteyen Efeler Belediyesi zabıta personeli Çevik Kuvvet Şube Müdürü Abdurrahman Akın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette zabıta personelleri, "Artık şehit haberleri duymak, gözü yaşlı insanlar görmek istemiyoruz. Barış, dostluk, kardeşlik varken bu terör niye? Artık terörün bitmesini, gözyaşların dinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandılar.



Çevik Kuvvet Şube Müdürü Abdurrahman Akın, zabıta personeline ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek" diye konuştu.



Ziyaret sonunda belediye zabıtaları, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde terör ve teröre verilen şehitlerin son bulması amacıyla kurban keserek dua etti.

