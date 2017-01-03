03.01.2017 13:18 Efeler Belediye Meclisi 2017'nin ilk toplantısını gerçekleştirdi

Efeler Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi. Efeler Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi.



Efeler Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 27 gündem maddesi görüşüldü. Toplantı öncesi yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'da yaşanan terör olayını hatırlatan Başkan Özakcan, "Gönül isterdi ki böyle üzücü bir olayla yeni bir yıla başlamayalım. Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve şehit düşen polislerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.



Mecliste belediye meclis toplantısının 2017 yılı meclis toplantı günü ve yıl içerisinde meclisin tatil yapıp yapmaması görüşüldü. Alınan karar ile toplantı günleri ve meclisin tatil yapmama kararı değişmezken Özakcan, "Meclisimiz göreve geldiğimiz günden bu yana sorunsuz çalışıyor. Efeler halkına hizmet için bu koltuklarda oturuyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana tatil yapmadık bu yılda yapmayacağız. Halkımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Meclis toplantısında ayrıca, tarihi, kültürel ve doğal varlıklara sahip kentlerin birbiriyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde yürüttüğü çalışmalar, zengin tarihsel ve kültürel birikimi olan kentlerin kimliklerini yansıtmasına, öz değerlerini korumasına ve yaşatmasına olumlu katkılarda bulunmak amacıyla, Tarihi Kentler Birliği'ne üye olunması kararı alındı. Tarihi Kentler Birliği'nde Efeler Belediyesi'ni temsil etmek üzere asil üye olarak belediye meclis üyelerinden Hulusi Şahinci'nin ismi belirlenirken yedek olarak da Sıdıka Fahlioğulları seçildi.



Denetim Komisyonu'na üye seçiminin de yapıldığı meclis toplantısında 2016 yılındaki İsmail Türkbay, Sıdıka Fahlioğulları, Ramazan Subaşı, Mustafa Tolan ve Fikri Aydın'dan oluşan denetim komisyonu güven tazeledi. Başkan Özakcan bu yıl da göreve devam edecek olan komisyona başarılar diledi.



Efeler Belediyesi 2017 yılı Ocak ayı 2. belediye meclis toplantısı 4 Ocak 2017 Perşembe günü saat: 18.00'da gerçekleştirilecek.

