09.01.2017 11:46 Edremit'te hizmet tartışması kızıştı

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ile bazı gazeteciler arasında başlayan hizmet tartışması sürüyor. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ile bazı gazeteciler arasında başlayan hizmet tartışması sürüyor.



Dün akşam bir televizyon programında, gazeteciler, ilçede son 3 yılda hiçbir hizmet üretilmediğini ileri sürdü. Programa davet edilmesine rağmen sağlık problemleri sebebiyle katılmayan Belediye Başkanı Kamil Saka ise, bir sosyal paylaşım sitesinden ateş püskürdü. Saka, "Eşimin sağlık problemi bittiği an, eğer birazcık medeni cesaretleri varsa, halk huzurunda karşıma çıkarlar. Hodri meydan" dedi.



Programda ilginç diyaloglar dikkat çekti. Gazeteci Doğan Doğan, Saka'ya koltuğun büyük geldiğini ileri sürdü. AK Parti İlçe Başkanı Metin Örkçü de, "Yaptığı hizmetleri beğenmeyen ya da soru soran basın mensupları hakkında, 'Şu parayı istediler, bu dere kenarını istediler. Vermedim diye bunları yapıyorlar' gibi açıklamalar yapması, gazeteler üzerinde vesayet kurmak istemekten başka bir maksat taşımıyor. Başkanımız her nedense bir basın organımızda kendisi hakkında olumsuz haber yapılmasının ardından tüm gazetecileri töhmet altında bırakacak bu açıklamaları yaparak sorulardan kaçmayı tercih ediyor. Gazeteci haklıysa neden o villanın yeşil alana yapılmasına izin verdiniz? Haklı değilse neden o villaya yıkım kararı verdiniz ve ihalesini gerçekleştirdiniz" dedi.

