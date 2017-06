Edremit'te böyle hırsızlık görülmedi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yazlık bir eve giren kişi yada kişiler, yatak ve yorgana kadar her şeyi çalarak kayıplara karıştılar.

Edinilen bilgiye göre olay, Altınoluk Mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Ev sahibi Ali Can P. ve eşinin evden dışarı çıkmasını fırsat bilen kişi yada kişiler, balkon camını kırarak girdikleri evden 2 bin lira nakit paranın dışında evde bulunan perde, yatak, yorgan, masa örtüleri, gözlük, süs eşyaları, gümüş çay tabağı gibi eşyaları alarak kayıplara karıştı.

Maddi zararlarının 6 bin TL'yi bulduğunu ifade eden ev sahibi Ali Can P., "Eşimle uykularımız kaçtı. Huzursuz olduk. Nezih bir yerde ev alalım dedik ama şimdi çok korkuyoruz. Çocuklarımız yanımıza gelecek. Yaklaşık 6 bin liralık maddi zararımız var" diye konuştu.