30.12.2016 20:33 Edirne Valiliğinden 'eylem ve gösteri' açıklaması

Edirne Valiliği, kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşleri, protesto eylemi gibi faaliyetlerin izne bağlandığını açıkladı. Edirne Valiliği, kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşleri, protesto eylemi gibi faaliyetlerin izne bağlandığını açıkladı.



Edirne Valiliğinden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde genel güvenliğin, asayişin ve kamu düzeninin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla,2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 'Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler' başlıklı 11.maddesinin (m) fıkrası gereğince, açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri, her türlü protesto eylemi, oturma eylemi, basın açıklaması, yürüyüş, stant kurma, imza kampanyası ve bildiri dağıtma vb. etkinlikler, 01 Ocak 2017 tarihinden 18 Ocak 2017 tarihine kadarki süre içerisinde Edirne il genelinde izne bağlanmıştır" denildi.

