Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Edirne'nin simgelerinden biriydi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Edirne'nin simgelerinden biriydi

Edirne'nin bir dönem simgelerinden biri olan süpürgecilik, şimdi yok olmaya yüz tutmuş durumda.

Edirne'nin bir dönem simgelerinden biri olan süpürgecilik, şimdi yok olmaya yüz tutmuş durumda.
Osmanlı'nın 92 yıl başkentliğini yapan kadim şehir Edirne'ye özgü bir el sanatı olan 'süpürgecilik', gelişen teknoloji karşısında temizlik aracı olarak önemini yitirmekte de olsa, bir düzineye yakın zanaatkârıyla geleneksel el sanatları arasında yerini korumaya çalışıyor.

250 ATÖLYEDEN 15'E DÜŞTÜ
Geçmiş yıllarda 'Süpürgeciler Hanı' denen hanlarda oluşan küçük dükkânlarda süpürge imal eden zanaatkârların sayısı yıldan yıla azalarak, adeta nesli tükenme noktasına geldi.
Edirne Ticaret Borsası Süpürge Teli Satış Tesisleri'nde bir dönem 250'ye varan imalathanelerin sayısı günümüzde ise sadece bir düzine kaldı. Tarladan toplanan süpürge tellerini çeşitli aşamalardan geçirerek, adeta nakış nakış işleyen yarım asırlık süpürge ustaları, hayatlarını adadıkları mesleklerinin teknoloji karşısında artık ayakta duramadığını söyledi.
Süpürge telleri, su ile ıslatma, tavlama, gibi işlemlerin ardından zahireci, sarıcı, çatıcı, dikici ustalarının elinde can bularak, 6 ila 8 lira arasında satışa hazır hale getiriliyor.

"TEKNOLOJİ BİZİ MAALESEF BİTİRDİ"
1971 yılından bu yana Edirne'de süpürgeci ustası olduğunu dile getiren evli ve 2 çocuk babası zanaatkâr Hamdi Gaspar, "Edirne'nin eskiden iki tane simgesi vardı, biri peynirdi birisi de süpürgeydi. Mesleğe başladığımız yıllarda, yaklaşık 250 iş yeri vardı. Bugünlere geldik, teknoloji bizi maalesef bitirdi. Şu anda meslekte çalışan, faaliyet gösteren 15 arkadaşımız kaldı. Meslekte işçi de yetişmiyor. Çalışan arkadaşlarımızın çoğu yaşlı, emekli ve böyle devam ettirmeye çalışıyoruz. Mesleğimiz artık bitti" dedi.

GELİNLİK KIZLARA 'AYNALI SÜPÜRGE'
Kadim el sanatları arasında gösterilen süpürgeciliğin içerisinde yer alan 'Aynalı' süpürgenin, Edirne geleneklerinde ayrı bir önemi ve hikayesi halen günümüzde de yer alıyor. Sapına 'kabara' denen iri başlı çivi çakılması, aynalı süpürgeyi kullanan kadının genç kız olduğunu simgelerken, evin kapısının dışına asılan aynalı süpürgenin ise, o evde evlenecek çağda kızın olduğu anlamına geldiği ifade ediliyor.
(Koray Ustabaşı - Ahmet Cafer / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İran'dan Katar'a tam destek: Yanınızdayız!
Kınalı kuzulara bayram sürprizi
Bayram tatilinde bilanço ağır! 42 ölü, 251 yaralı
Kılıçdaroğlu yürüyüşünün 12. gününde
Büyük tehlike! İnternette kapış kapış satııyor ama...
Bu da zeytinli baklava
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bayramı kana bulayacaklardı! Öldürüldüler
Bayramı kana bulayacaklardı! Öldürüldüler
İngiltere'de bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi
İngiltere'de bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi
Erdoğan: NATO'nun gözden geçirilmesi lazım
Erdoğan: NATO'nun gözden geçirilmesi lazım
Bayram tatili nedeniyle boşalan İstanbul'da trafik köprü geçişlerinde kilitlendi
Bayram tatili nedeniyle boşalan İstanbul'da trafik köprü geçişlerinde kilitlendi
Korkunç olay: Foseptik çukuruna düşen 4 kişi hayatını kaybetti!
Korkunç olay: Foseptik çukuruna düşen 4 kişi hayatını kaybetti!
Başbakan Yıldırım memleketi Erzincan'da
Başbakan Yıldırım memleketi Erzincan'da
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İran'dan Katar'a tam destek: Yanınızdayız!
İran'dan Katar'a tam destek: Yanınızdayız!
Kınalı kuzulara bayram sürprizi
Kınalı kuzulara bayram sürprizi
Bayram tatilinde bilanço ağır! 42 ölü, 251 yaralı
Bayram tatilinde bilanço ağır! 42 ölü, 251 yaralı
Kılıçdaroğlu yürüyüşünün 12. gününde
Kılıçdaroğlu yürüyüşünün 12. gününde
Büyük tehlike! İnternette kapış kapış satııyor ama...
Büyük tehlike! İnternette kapış kapış satııyor ama...
Bu da zeytinli baklava
Bu da zeytinli baklava
İstanbul'a okumaya giden koca başka biriyle sözlendi
İstanbul'a okumaya giden koca başka biriyle sözlendi
İzmir yine sallandı !
İzmir yine sallandı !
İlmek ilmek emek
İlmek ilmek emek
Taze fasulye altın çağını yaşıyor
Taze fasulye altın çağını yaşıyor
Gümüşhane, Karaman ve Yozgat'a 3 yeni havalimanı geliyor
Gümüşhane, Karaman ve Yozgat'a 3 yeni havalimanı geliyor
Alevlerin sardığı ahırdan hayvanlar son anda kurtarıldı
Alevlerin sardığı ahırdan hayvanlar son anda kurtarıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English