29.12.2016 17:31 Edirne Müftüsü Üzüm: 'Milli Piyango haramdır'

Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, 2017 yılının barış ve huzur getirmesi gerektiğini belirterek, 'Milli piyango ve şans oyunları, içki ve kumarın haramdır, insana ve topluma zarar verir. Piyangonun milli ifadesiyle anılması dahi yanlıştır' dedi. Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, 2017 yılının barış ve huzur getirmesi gerektiğini belirterek, "Milli piyango ve şans oyunları, içki ve kumarın haramdır, insana ve topluma zarar verir. Piyangonun milli ifadesiyle anılması dahi yanlıştır" dedi.



Müftü Üzüm, Edirne İl Müftülüğünde düzenlediği basın toplantısında, yılbaşı kutlamaları ve yeni yılla ilgili düşüncelerini paylaştı. 2017 yılının insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyen Üzüm, yeni yıl eğlencesinin Müslüman milletlerin örf, gelenek, kültür ve en önemlisi dinine uygun olmayan davranışlar olduğuna dikkat çekti.



"Yılbaşında, noel, çam ağacı, kumar, içki toplumu yozlaştırır"



Müftü Üzüm, "Toplumun yozlaşmasına izin veren bir geleneğin oluşmasına sebebiyet vermesi, yeni bir yozlaşmaya yol açması son derece tehlikeli bir durumdur. Pagan kültürü, tüketim kültürü, haz ve eğlence kültürüyle birleşerek gençlerimiz üzerinde bir yozlaşma kültürü meydana getirmesinin doğru olmadığı çok açıktır. Noel ağacı ve noel baba figürü hiçbir gönül bağımız yoktur" dedi.

