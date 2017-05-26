Edirne'deki aile katliamının zanlısı enişte çıktı

Edirne'de pompalı tüfekle bastığı evde anne, baba ve bir çocuklarını katleden zanlının kimliği belli oldu. Zanlının eşinin birkaç gün önce evden gitmesinden kayınçosunu sorumlu tutarak, onu ve ailesini katlettiği öğrenildi.

Edirne'de pompalı tüfekle bastığı evde anne, baba ve bir çocuklarını katleden zanlının kimliği belli oldu. Zanlının eşinin birkaç gün önce evden gitmesinden kayınçosunu sorumlu tutarak, onu ve ailesini katlettiği öğrenildi.

Olay, dün gece yarısı Edirne'de Roman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Menzilahir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nedim M. (27), bir süre önce eşini evde döverek darp etti. Olayın ardından eşinin evden ayrılmasından kayınçosu Salih Mal'ı sorumlu tutan Nedim M., pompalı tüfekle dün gece camını kırarak içeri girdiği evde Mal ailesini katletti. Saldırıya uykularında yakalanan baba Salih Mal, anne Hanife Mal ve 2 yaşındaki çocukları Elena Mal olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı odada bulunan ve kanlar içerisinde kalan Mal ailesinin diğer iki çocuğu ise iddiaya göre olayın şokuyla hareketsiz durarak ve ölü taklidi yaparak saldırganın hedefi olmaktan kurtuldu.

Katil zanlısı Nedim M.'nin sosyal medya hesabında uyuşturucu alemleri ve silahlı fotoğraflar paylaştığı tespit edildi. Zanlının yakalanması için Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.

(Koray Ustabaşı/İHA)