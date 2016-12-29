29.12.2016 11:42 Edirne'de zirai don uyarısı

Edirne Valiliği, zirai faaliyetle ve seracılıkla uğraşan üreticilere zirai don uyarısında bulundu. Edirne Valiliği, zirai faaliyetle ve seracılıkla uğraşan üreticilere zirai don uyarısında bulundu.



Edirne Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan meteorolojik uyarılara göre; Zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği Marmara Bölgesi genelinde, bugün 29 Aralık 2016 gece saatlerinden 02 Ocak 2017 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir. Zirai faaliyetle ve seracılıkla uğraşan üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

