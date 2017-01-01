01.01.2017 00:33 Edirne'de yeni yıl coşkusu

EDİRNE (İHA) â€' Edirne'de kentin iki farklı noktasında düzenlenen 2017 Yılbaşı Konserleri'nde soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar, yeni yılı coşkuyla karşıladı. EDİRNE (İHA) â€" Edirne'de kentin iki farklı noktasında düzenlenen 2017 Yılbaşı Konserleri'nde soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar, yeni yılı coşkuyla karşıladı.



Edirne Saraçlar Caddesi'nde kurulan konser alanında, soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, yeni yılı coşkuyla karşıladı. Edirne Belediyesi tarafından kentin iki farklı noktasında düzenlenen yeni yıl konserleri, 2017 öncesi sayılan geri sayımın ardından havai fişek gösterisi ile son buldu.

