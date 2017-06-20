Edirne'de uyuşturucu karteli çökertildi

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucu maddelerini Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerinde bulunan adacıklardan ülkeye sokmak isteyen uyuşturucu karteli çökertildi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucu maddelerini Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerinde bulunan adacıklardan ülkeye sokmak isteyen uyuşturucu karteli çökertildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucu maddelerini Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerinde bulunan adacıklardan ülkeye sokmak isteyen uyuşturucu kartelini bir süredir takibe aldı. Meriç Nehri yakınlarına kurulan termal kameralarla takip edilen uyuşturucu sevkiyatları sonrası 10 kişilik zehir taciri çetesi yapılan operasyonla yakalandı. Operasyonda 4 çuval içerisinde 52 paket halinde 72 kilo 919 gram esrar maddesi ele geçirildi.



10 ZEHİR TACİRİNİN 10'UNU DA TUTUKLANDI

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'nde gözaltında tutulan 10 kişilik çete üyeleri ilk sorgularının ardından Edirne Çevik Kuvvet Büro ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri ile Merkez'e getirildi. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şüpheliler, İ.K, F.T, G.Ç, M.A.K, S.K, K.P, A.J, H.B, L.K ve Ş.Ç. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

(Koray Ustabaşı /İHA)