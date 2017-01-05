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Edirne'de turizmin geleceği masaya yatırıldı
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Edirne'de turizmin geleceği masaya yatırıldı

Edirne'de turizm geleceği masaya yatırıldı. Edirne Kültür Turizm ve Tanıtım Konseyi ilk toplantısı Edirne Valisi Günay Özdemir'in başkanlığında gerçekleştirdi.

Edirne'de turizm geleceği masaya yatırıldı. Edirne Kültür Turizm ve Tanıtım Konseyi ilk toplantısı Edirne Valisi Günay Özdemir'in başkanlığında gerçekleştirdi.

Vali Günay Özdemir, Edirne Kültür Turizm ve Tanıtım Konseyi olarak amaçlarının Edirne ilinde kültür, turizm ve tanıtım sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör arasında koordinasyonu sağlamak, sektörün sürdürülebilir büyüme stratejilerinin belirlenmesinde kamu-özel sektör eşgüdümünü, sektör kümelenme ve güç birliğini hayata geçirmek olduğunu söyledi. Edirne Kültür Turizm ve Tanıtım Konseyi'nin çeşitli alt çalışma grupları olacağını dile getiren Vali Özdemir, Kültür, Turizm ve Tanıtım olarak üç farklı kulvarda yol almayı hedeflediklerini belirtti.

Edirne'de bir otelde Vali Özdemir'in konsey başkanlığında gerçekleştirilen Edirne Kültür Turizm ve Tanıtım Konseyi toplantısına, Edirne Belediye Başkanlığı, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediye Başkanlığı, Enez Kaymakamlığı, Enez Belediye Başkanlığı, Uzunköprü Kaymakamlığı, Uzunköprü Belediye Başkanlığı, İpsala Kaymakamlığı, İpsala Belediye Başkanlığı, Lalapaşa Kaymakamlığı, Lalapaşa Belediye Başkanlığı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Alay Komutanlığı, Edirne İl Özel İdaresi, Defterdarlık, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, KOSGEB, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı, TÜRSAB Trakya Bölgesel Yürütme Kurulu, Edirne İli Çevre Koruma Vakfı, TÜROB Edirne Temsilciliği, İstanbul Rehberler Odası, Edirne Sanayici ve İşadamları Derneği, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği, Kırkpınar Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği, Halk Oyunları Tiyatro Eğt. Kültür Araşt. Gençlik ve Spor Klb. Derneği, Keşan Doğa Çevre Kültür Derneği, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği, Saroz Körfezi Turizm Otelciler ve Yatırımcılar Derneği, İpsala Kel Aliço Pehlivanı Tanıtma ve Yaşatma Derneği, Edirne Kültürünü ve El Sanatlarını Tanıtma Derneği, Gazi Turhan Bey Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Edirne Musiki Derneği, Kırkpınar Müzisyenleri Derneği, Edirne Doğa Sporları Kulübü, Arasta Çarşısı Yardımlaşma Derneği, Edirne Ali Paşa Çarşı Esnafı Derneği, Bedesten Çarşısı Derneği temsilcileri katıldı.

Öte yandan, toplantı sonrası katılımcılara Osmanlı mutfağının özel tatlıları arasında yer alan Deva-i Misk, badem ezmesi ve kavala kurabiyesi ikram edildi.
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