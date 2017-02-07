07.02.2017 17:14 Edirne'de tedirgin eden görüntü

Edirne'nin Havsa ilçesinde bulunan Sinit Göleti'ndeki balık ölümleri tedirgin ediyor. Edirne'nin Havsa ilçesinde bulunan Sinit Göleti'ndeki balık ölümleri tedirgin ediyor.

Havsa'nın Necatiye ve Kabaağaç köylerine can veren bölgenin önemli temiz su kaynaklarından olan Sinit Göleti günden güne yok oluyor. Göletteki su seviyesi kritik noktaların altına inerken balık ölümleri yaşanmaya başladı. Bölge köylerde yaşayan üreticiler Sinit Göleti'nin su seviyesinin dip konuma ulaştığını ve bu yıldan itibaren yaklaşık 2 bin dönümlük arazide sulu tarım yapılmasının imkansız hale geleceğini belirtiyor.

Trakya Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Göksal Çidem, bölgenin en önemli temiz su kaynaklarından olan Sinit Göleti için mücadele verdiklerini ancak şuana kadar olumlu bir sonuç elde edemediklerini söyledi.

(Koray Ustabaşı / İHA)

