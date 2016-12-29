29.12.2016 11:56 Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a bir ödül daha

Her yıl düzenlenen Business Challenge 2016 Ödülleri'nde, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 'Katılımcı ve Demokratik Yönetim Anlayışı Çalışmaları' kapsamında ödüle layık görüldü. Her yıl düzenlenen Business Challenge 2016 Ödülleri'nde, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Katılımcı ve Demokratik Yönetim Anlayışı Çalışmaları" kapsamında ödüle layık görüldü.



Sky Reporter Dergisi'nin bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiği Business Challenge 2016 Ödülleri'nde bu yıl ilk kez ülke kalkınmasında önemli rolü ve misyonu olduğu kabul edilen belediyeler mercek altına alındı. Birçok belediyenin birbiriyle yarıştığı oylamada; vizyon, kentsel tasarım, sosyal sorumluluk, bütçe uluslararası ilişkiler, çevre ve altyapı çalışmaları dikkate alındı. İl ve ilçe belediyelerin başkanları, okuyucular tarafından 15 farklı kategoride oylandı.



Sosyal Sorumluluk ve Dayanışma Çalışmaları; Altyapı ve Arıtma Çalışmaları; Kentsel Dönüşüm Alanındaki Çalışmalar; Dijital Belediyecilik Alanındaki Çalışmalar; Katılımcı ve Demokratik Yönetim Anlayışı; Kültür Sanat ve Kadın Yılı Etkinlikleri; Uluslararası İlişkiler ve Tanıtım Çalışmaları; Vizyoner Projeler ve Çalışmalar, Turizmi Canlandırma ve Tanıtım Çalışmaları; Kentsel Tasarım ve Proje Yönetimi, Bütçe Yönetimi ve Performansı, Yeşil Alan Çevre ve Meydan Çalışmaları; Proje Üretim ve Yönetimi, Modern Belediyecilik Anlayışı, Ulaşım ve Turizm Alanındaki Çalışmalar olmak üzere toplam 15 kategoride farklı il ve ilçelerin Belediye Başkanları okuyucular tarafından oylanarak, en çok oyu olan belediyeler ödüle layık görüldü.



Öte yandan, derginin yönetiminin, ilerleyen günlerde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret ederek, plaketini takdim edecekleri bildirildi.

