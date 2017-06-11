Edip Akbayram Tekirdağ'ı salladı

Edip Akbayram, 53. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında unutulmaz bir konser verdi..

Edip Akbayram, 53. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında unutulmaz bir konser verdi..

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 53. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında akşam saatlerinde binlerce vatandaş, Ünlü Sanatçı Edip Akbayram dinlemek için merkez ilçe Süleymanpaşa sahil dolgu alanı doldurdu. Konser alanına gelen Edip Akbayram, "Uzun bir aradan sonra, Tekirdağ Kiraz Festivalinde sizlerle bugün sanatı paylaşacağız, Türküleri paylaşacağız. Hep birlikte yan yana olmaya çalışacağız" dedi

Ünlü sanatçı, sevilen parçalarını seslendirmesiyle sahil dolgu alanı coşkulu bir gece yaşadı. Konser boyunca parçalara müzikseverler de eşlik etti. Havai fişekler eşliğinde başlayan konserde insanlar Edip Akbayram şarkılarına doydu.

(Halil Dağ / İHA)