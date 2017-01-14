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'Edep, adap bilmeden engelleme gayretindeler'
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'Edep, adap bilmeden engelleme gayretindeler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin anayasa değişikliği görüşmelerindeki tavrını eleştirerek, 'Edep adap bilmeden, bir milletvekilinin ağzına yakışmayacak ifadelerle engelleme gayretleri içindeler' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin anayasa değişikliği görüşmelerindeki tavrını eleştirerek, "Edep adap bilmeden, bir milletvekilinin ağzına yakışmayacak ifadelerle engelleme gayretleri içindeler" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Borsa İstanbul Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni"ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada Meclisteki anayasa değişikliği görüşmelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mecliste görüşülmekte olan anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi, ülkemize doping etkisi yapacaktır. Yeni Türkiye'nin inşasının önünde kimse duramayacaktır. Tüm siyasi partiler alanlarda hep 'yeni anayasa' demişlerdir. Peki şimdi parlamentoda dikkat edin ne tartışılıyor. Yeni anayasanın önünde durmak için elinden ne geliyorsa bakıyorsunuz iki siyasi parti bunu konuşuyor. Onunla da kalmıyorlar. Edep adap bilmeden, bir milletvekilinin ağzına yakışmayacak ifadelerle engelleme gayretleri içindeler" diye konuştu.
Meclis iç tüzüğünün değişmesinin gerektiğini yıllardır söylediğini hatırlatan Erdoğan, "Böyle bir içtüzük ile bu parlamento yürümez. Birbirini bu denli yoran bir siyaset anlayışıyla neticeye varamazsınız" ifadelerini kullandı.

"DERSİNİ ÇALIŞARAK GELEN BİR YAPI YOK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa değişikliğini karşı duran muhalefet partilerini de eleştirerek, "Dersini çalışarak gelen bir yapı yok. Yani dünyada bunun uygulaması nasıldır bunu bilmiyorlar. Amerika'da uygulama farklı olabilir, Avrupa'da diyelim Fransa'da farklı olabilir, Rusya'da farklı olabilir. Bütün bunları gözden geçirmeden duydukları bir şeyle buralarda konuşma yapıyorlar. Dersini iyi çalışmış olsa bu işin aslının bu olmadığını görecek. Dünyadaki başkanlık sistemini uygulayan ülkelerinki bizim olmazsa olmazımız mı? Öyle bir şey var mı? Biz daha farklı bir sistem oluşturamaz mıyız? Burada bir anayasa değişikliği yapıyoruz. Bu anayasa değişikliği ile adeta bir bal arısı oluruz. Bir başkasında farklı bir şey, bir diğerinden farklı bir şey alırsın. Ama benim kendi tarihimden, geleneklerimden olan bir altyapı var. Orayı esas almak suretiyle bunu kalkar mix eder yeni bir anlayışla dünyaya çıkabiliriz. Bunun da nihai kararını verecek millettir. Parlamento şu anda millete götürülecek olan o metni hazırlıyor. Olay bu. Nihai kararı verecek olan yer millet. Şu anda mili iradeyi dahi hazmedemeyen, ona bu işin götürülmesini hazmedemeyen bir anlayış var. Temenni ederim ki bu akşam ikinci tura geçilir ve ikinci turdan sonra millete gidecek yol açılır" şeklinde konuştu.
(Sadık Kahraman/İHA)
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