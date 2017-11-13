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Eczaneye uçarak girdi, eli boş çıktı
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Eczaneye uçarak girdi, eli boş çıktı

Mersin'de bir eczaneye uçan tekme atarak camdan giren gaspçı, eczanede bulunanların mukavemeti üzerine amacına ulaşamadan kaçtı. İlginç gasp girişimi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Mersin'de bir eczaneye uçan tekme atarak camdan giren gaspçı, eczanede bulunanların mukavemeti üzerine amacına ulaşamadan kaçtı. İlginç gasp girişimi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin'deki Sıla Eczanesi'nde ilginç bir gasp girişimi yaşandı. Gece nöbette olan eczaneye kimliği belirlenemeyen bir kişi, uçan tekme atarak camı kırıp içeri girdi. Kapı camını kırarak girdiği eczanede elini beline atarak silah varmış gibi yapan gaspçı, kasadaki paraları istedi. Eczanede bulunanların tepkisi üzerine acemi gaspçı, olay yerinden kaçarak, kayıplara karıştı. İlginç gasp girişimi, güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.

"UÇAN TEKME ATARAK KAPIYLA, CAMLA BİRLİKTE İÇERİ GİRDİ"
Olay günü tanıdık olan eczacılarına yardım etmek için orada bulunan Halil Dinçer, olay anını İHA muhabirine anlattı. Dinçer, "O gün nöbetteydik. Gece saat 12.00 sıralarında vatandaşın biri koşarak dışarıdan geldi ve uçan tekme atarak kapının camını kırarak içeri girdi. Camlar filan kırıldı. Biz de tabi üstüne yürüyünce geri kaçtı. Elini beline attı silahım var dedi, çıkarın hasılatı dedi. Ancak silahı olmadığı belliydi, ayak yapıyordu. Gasp amaçlı geldiği belliydi. Ancak baktığınızda bir şeyler içtiği belliydi. Yoksa o şekilde gelemez. Biz de müşteri vardı onlarla ilgileniyorduk. Kapıyla, camla birlikte içeri girdi. Camlar filan üstümüze geldi. İlk başta tabii ki irkildik. Kaçınca peşinden koştuk ama yakalayamadık. Olaydan sonra polise durumu bildirdik. Şikayetçi olduk, ifade verdik. Ancak henüz bir şey çıkmadı" dedi.
(Hüseyin Kar-Koray Ünlü/İHA)
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