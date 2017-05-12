Eczacıbaşı VitrA yarı finalde

2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu son maçında Japon rakibi Nec Red Rockets'ı 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, grup ikincisi olarak yarı finale yükseldi.

2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu son maçında Japon rakibi Nec Red Rockets'ı 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, grup ikincisi olarak yarı finale yükseldi.

Eczacıbaşı VitrA, 2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finale adını yazdırdı. B Grubu'nda yer alan Türk ekibi, Japon takımı Nec Red Rockets'i 3-0 mağlup ederken, genç oyuncu Tijana Boskovic'in 18 sayıyla maçta yıldızlaştı. Boskovic'in dışında Hande Baladın 12 ve Jordan Larson 10 sayıyla takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Turuncu-beyazlılar, yarı final karşılaşmasını 13 Mayıs Cumartesi günü, TSİ 09.40'da oynayacak.



KÜNYE

Salon: Green Arena Kobe

Hakemler: Fabrizio Saltalippi xxx (İtalya), Joo-Hee Kang xxx (Güney Kore)

Eczacıbaşı VitrA: Adams xxx, Ognjenovic xxx, Larson xxx, Büşra xxx, Boskovic xxx, Hande xxx, (Gülden xxx (L), Neslihan xxx, Nilay xxx, Ceylan xxx)

Nec Red Rockets: Yamaguchi x, Koga xx, Ohno x, Yanagita x, Oumi x, Shimamura x, (Torigoe x (L), Aratani x)

Setler: 25-22, 25-22, 25-16

Süre: 86 dakika (31, 29, 26)

