Eczacıbaşı VitrA, üst tura yükseldi

Eczacıbaşı VitrA, 2017 CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi D grubundaki son maçında, Alman rakibi Dresdner'i 3-1 mağlup ederek Play-off 6 etabına yükseldi.
Eczacıbaşı VitrA, 2017 CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi D grubundaki son maçında, Alman rakibi Dresdner'i 3-1 mağlup ederek Play-off 6 etabına yükseldi. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Rus yıldız Tatiana Kosheleva 21 sayı alırken, genç yıldız Tijana Boskovic 18 sayıyla takımına katkı sağladı. Eczacıbaşı VitrA'nın Play-off 6'daki rakibi 3 Mart Cuma günü, Lüksemburg'da yapılacak kurada belli olacak.
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