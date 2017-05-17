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Eczacıbaşı VitrA Motta'ya emanet
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Eczacıbaşı VitrA Motta'ya emanet

Eczacıbaşı VitrA, dünya voleybolunun en önemli antrenörlerinden Brezilyalı Marco Aurelio Motta ile anlaştı.

Eczacıbaşı VitrA, dünya voleybolunun en önemli antrenörlerinden Brezilyalı Marco Aurelio Motta ile anlaştı.
Uluslararası şampiyonalarda bir çok kez "En İyi Pasör" seçilen Sırp yıldız Maja Ognjenovic ile bir sene daha devam etme kararı alan turuncu-beyazlılar, Çanakkale Belediyespor'un yetenekleriyle dikkat çeken genç ve başarılı oyuncusu Beyza Arıcı'yı da renklerine bağladı.

MARCO AURELIO MOTTA KİMDİR?
1960 doğumlu Brezilyalı antrenör, kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı.
17 yaşında antrenörlük kariyerine başlayan Motta, 1984'te Bradesco Kulübü ile Brezilya şampiyonu oldu. Birçok yetenekli oyuncuyu keşfeden tecrübeli antrenör, 1985-1987 yılları arasında Brezilya Genç Milli Takımı'nın antrenörlüğünü yaptı ve 1987'de Kore'de Dünya Şampiyonluğu'nu kazandı.
Daha sonra Lutkin SC (1987-1988), İtalya Genç Milli Takımı (1991-1996), Brezilya Milli Takımı (2001-2003), Eczacıbaşı VitrA (2004-2007) ve Türkiye Milli Takımı'nı (2011-2013) çalıştıran Motta, İtalya Genç Milli Takımı'yla üst üste iki kez Avrupa Şampiyonluğu kazandı.
2005-2006 ve 2006-2007 sezonunda Eczacıbaşı VitrA ile Türkiye Ligi şampiyonluğu kazanan başarılı antrenör, 2005'te de Top Teams Kupası'nda takımına bronz madalya kazandırdı.
Türk Milli Takımı'nı 2012 Londra Olimpiyatları'na taşıyan Motta, milli takımımızla 2011 Avrupa Şampiyonası'nda ve 2012 FIVB Dünya Grand Prix'de bronz madalya kazandı.

MAJA OGNJENOVIC KİMDİR?
1984 doğumlu Maja Ognjenovic, voleybola 1996 yılında başladı. 2005'den bu yana Milli Takım oyuncusu olan başarılı pasör, 2017-2018 sezonunda da Eczacıbaşı VitrA forması ile mücadele edecek.
Başarılı pasör, Sırp milli takımıyla 2006 Dünya Sampiyonası'nda üçüncü, 2015 Dünya Kupası'nda ikinci, 2011 ve 2013 Dünya Grand Prix'te üçüncü, Avrupa Şampiyonası'nda 2007'de ikinci, 2011'de birinci, 2015'te üçüncü, Avrupa Ligi'nde 2009, 2010, 2011'de birinci, 2012'de üçüncü, 2015 Avrupa Oyunları'nda üçüncü oldu.
2004 yılında Kızıl Yıldız ile şampiyonluk yaşayan, 2007 ve 2008'de Metal Galati ile hem şampiyonluğu hem Romanya Kupası'nı kazanan, 2009 yılında Monte Schiavo Banca Marche Jesi ile CEV Challenge Kupası'nı, 2014 ve 2015'te Chemik Police ile Polonya Şampiyonluğu'nu kazanan Maja Ognjenovic, 2015 Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde dördüncülük elde etti. Eczacıbaşı VitrA ile 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazanırken, 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de üçüncülük elde etti.
Milli Takım ve Kulüp başarılarının yanı sıra bireysel olarak da birçok ödülün sahibi olan Maja Ognjenovic, Avrupa Şampiyonası (2007, 2011 ve 2015), Avrupa Ligi (2010, 2011 ve 2012), 2009 CEV Challenge Kupası ve 2015 Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin "En İyi Pasör"ü seçildi.

BEYZA ARICI KİMDİR?
1995 İzmir doğumlu Beyza Arıcı, 1.92 cm boyunda ve orta oyuncu olarak görev yapıyor.
Beyza kulüp takımlarından; Işıkkent, Seramiksan, Sarıyer Belediyespor, Vakıfbank ve Çanakkale Belediyespor'da oynadı.
Genç oyuncu 2017-2018 sezonunda Eczacıbaşı VitrA'nın kadrosunda yer alacak.
(SK-SK-S)

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