14.11.2017 20:54 Eczacıbaşı VitrA'dan Vakıfbank'a set yok

Vestel Venus Sultanlar Ligi 7. hafta kapanış mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, 25-23, 25-22 ve 25-9'luk setlerle Vakıfbank'ı 3-0 mağlup etti. Vestel Venus Sultanlar Ligi 7. hafta kapanış mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, 25-23, 25-22 ve 25-9'luk setlerle Vakıfbank'ı 3-0 mağlup etti.



Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Erol Akbulut

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Beyza, Ognjenovic, Simge (L)

Vakıfbank: Naz, Gözde, Rasic, Sloetjes, Zhu, Kübra, Gizem (L), (Robinson, Cansu, Melis, Zehra, Ayça, Tuğba)

Setler: 3-0 (25-23, 25-22, 25-9)

Süre: 82 dakika (28, 32, 22)



