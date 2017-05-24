Eczacıbaşı'nın yeni altyapı sorumlusu oluyor

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli voleybolculardan Asuman Karakoyun, Eczacıbaşı'na altyapı idari sorumlusu olarak geri dönüyor.

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli voleybolculardan Asuman Karakoyun, Eczacıbaşı'na altyapı idari sorumlusu olarak geri dönüyor.

Eczacıbaşı'nın altyapısında voleybola başlayan ve 16 yıl boyunca bu kulübün formasını giyen Asuman Karakoyun, eski kulübüne geri dönüyor. 2015-2016 sezonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle aktif spor hayatını noktalayan ve Milli Takım'da altyapı menajerlik görevini üstlenen başarılı sporcu, aynı görevi Eczacıbaşı'nda yapacak. Kulübüyle Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu gibi çok önemli başarılara imza atan Asuman Karakoyun, önümüzdeki sezon itibariyle yeni yıldızları keşfetmek için çalışacak.

