Eczacıbaşı dördüncü bitirdi

2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük maçına çıkan Eczacıbaşı VitrA, İsviçre'nin Volero Zürih ekibine 3-2 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. 2015'te Zürih'te, 2016'da ise Manila'da Dünya Kulüpler Şampiyonu olan Eczacıbaşı VitrA, üst üste 3. kez katıldığı turnuvada bu kez 4. oldu. Eczacıbaşı VitrA, grup maçlarında 3-0 kaybettiği Volero Zürih'e, bu kez 3-2 mağlup oldu.
2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük maçına çıkan Eczacıbaşı VitrA, İsviçre'nin Volero Zürih ekibine 3-2 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. 2015'te Zürih'te, 2016'da ise Manila'da Dünya Kulüpler Şampiyonu olan Eczacıbaşı VitrA, üst üste 3. kez katıldığı turnuvada bu kez 4. oldu. Eczacıbaşı VitrA, grup maçlarında 3-0 kaybettiği Volero Zürih'e, bu kez 3-2 mağlup oldu.
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