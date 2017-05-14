Eczacıbaşı dördüncü bitirdi

2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük maçına çıkan Eczacıbaşı VitrA, İsviçre'nin Volero Zürih ekibine 3-2 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. 2015'te Zürih'te, 2016'da ise Manila'da Dünya Kulüpler Şampiyonu olan Eczacıbaşı VitrA, üst üste 3. kez katıldığı turnuvada bu kez 4. oldu. Eczacıbaşı VitrA, grup maçlarında 3-0 kaybettiği Volero Zürih'e, bu kez 3-2 mağlup oldu.

2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük maçına çıkan Eczacıbaşı VitrA, İsviçre'nin Volero Zürih ekibine 3-2 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. 2015'te Zürih'te, 2016'da ise Manila'da Dünya Kulüpler Şampiyonu olan Eczacıbaşı VitrA, üst üste 3. kez katıldığı turnuvada bu kez 4. oldu. Eczacıbaşı VitrA, grup maçlarında 3-0 kaybettiği Volero Zürih'e, bu kez 3-2 mağlup oldu.



***KÜNYE***

Salon: Green Arena Kobe

Hakemler: Fabrizio Saltalippi, Shin Muranaka

Eczacıbaşı VitrA: Büşra xx, Boskovic xx, Hande x, Ceylan xx, Ognjenovic xx, Larson xx, Gülden x, Neslihan xx, Nilay xx, Kosheleva xx, Gözde xx, Simge xx

Volero Zürih: Zivkovic xxx, Carcase xxx, Orlova xxx, Rykhliuk xxx, Rabadzhieva xxx, Akinradewo xxx, Popovic xxx, Costa xx, Mammadova xx

Setler: 2-3 (22-25, 15-25, 25-22, 25-23, 12-15)

Süre: 133 dakika (26, 24, 32, 31, 20)

