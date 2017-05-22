Ece Seçkin idolünü açıkladı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 'Ajda Pekkan benim idolüm. Ajda Pekkan şarkıları vazgeçilmezimiz' dedi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, "Ajda Pekkan benim idolüm. Ajda Pekkan şarkıları vazgeçilmezimiz" dedi.

19-20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Gençlik Festivalinde Akşam saatlerinde binlerce pop müzik dinleyicisi sahil dolgu alanı doldurdu. Saatler öncesinden alanı doldurmaya başlayan Ece Seçkin hayranları konser saatini heyecanla bekledi.

Konser alanına gelen Ünlü pop sanatçısı Seçkin, albümlerinin parçalarını seslendirmesiyle sahil dolgu alanı coşkulu bir gece yaşadı. Konser boyunca parçalara müzikseverlerin eşlik etmesi ile sahil dolgu alanı Ece Seçkin şarkılarıyla yankılandı. Işık gösterilerinin yanı sıra dans şovlarının da yapıldığı konserde, hayranları gece boyunca Ece Seçkin şarkılarına doydu.



"İDOLÜM OLDUĞU İÇİN ŞARKILARINI SAHNEDE SÖYLEMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Ünlü Sanatçı Ajda Pekkan'a ait parçaları da seslendiren Seçkin, "Ajda Pekkan şarkıları vazgeçilmezimiz. Video çekenler vardır mutlaka Ajda Hanım benim idolüm olduğu için şarkılarını sahnede söylemeyi çok seviyorum. Yarın paylaşırım videonuzu Ajda Hanımı da etiketlerim. Bence görür bizi. Hatta çokta hoşuna gider" dedi.

(Halil Dağ / İHA)