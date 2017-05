Ece için 800 bin TL daha lazım

SMA hastası Ece için tüm Türkiye'de başlatılan yardım kampanyasında gerekli olan miktar toplanamadı. Minik Ece'nin tedavisine yetecek miktara 800 bin lira kaldı.

Bir çeşit kas hastalığı olan SMA'yla (Spinal Muskular Atrofi) mücadele eden 2,5 yaşındaki Ece Boyacıoğlu için daha önceden başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. Minik Ece'nin ilk etaptaki tedavisi için gereken 561 bin doların (yaklaşık 2 milyon TL) bulunması için başlatılan bağış kampanyasına her kesimden destek yağdı. Başta tiyatro sanatçıları olmak üzere birçok insanın sosyal medyadan duyurduğu kampanyada büyük yol kat edildi ancak tedavinin başlayabilmesi için halen 800 bin TL'ye ihtiyaç var. SMA hastalarına umut olabilecek tedaviyle ilgili ilacın 1 kutusu 140 bin 265 dolar. Ece'nin ilk etaptaki tedavisi için gerekli 4 kutu ilacın fiyatı ise yaklaşık 561 bin dolara denk geliyor.



"İLACA BİR AN ÖNCE ULAŞMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ"

Ece Boyacıoğlu'nun ailesinin zamanla yarışan kızları için Valilik onayıyla başlattığı bağış kampanyası, Türkiye'nin dört bir yanından ilgi gördü. 'Ece'ye Umut Ol' başlıklı kampanyada şimdiye dek 1 milyon TL'yi aşkın para toplandı. Ancak Ece'nin tedavisinin başlayabilmesi için 800 bin TL daha gerekiyor. Kampanyayı organize eden, küçük Ece'nin teyzesi İpek Badırgalı, gelinen noktayı şöyle değerlendirdi: "Öncelikle bizden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kampanya sayesinde yalnız ve çaresiz olmadığımızı gördük. Ece'yi tanıyan ya da tanımayan binlerce iyi kalpli insan, kampanya için seferber oldu. Kamuoyunda SMA hastalığı konusunda önemli bir farkındalık oluştu. Ece'nin ilaçlarını alabilmemiz için 800 bin TL'ye daha ihtiyaç var. Bu ilaç belli bir kas kaybı olduktan sonra maalesef işe yaramıyor ve Ece'miz zamanla yarışıyor. O yüzden tedaviye bir an önce ulaşmamız çok önemli. Ece ve Ece gibi SMA hastaları ilaç bekliyor. Hiç unutulmaması gereken bir konuyu gündemde tutmaya çalışıyoruz. Bir an evvel tüm SMA hastaları için bu ilacın ülkemize getirilip, tedavinin başlatılmasını arzuluyoruz. Tüm SMA hastalarının sürdürülebilir bir tedaviye erişmesi ancak ve ancak devletimizin desteğiyle mümkün olabilir".

Ece'nin ailesi kampanya bilgilerini aşağıdaki şekilde belirtti:

Ece Boyacıoğlu

İŞ BANKASI- VALDEÇEŞME ŞUBESİ- 1094- 0242675

IBAN: TR25 0006 4000 0011 0940 2426 75

Daha detaylı bilgi için:

eceyeumutol.org/

İrtibat numarası: 0530 767 28 63 (İpek Badırgalı)