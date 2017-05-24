Ece Erken ve oğlunun mısır yeme yarışı :)

Ünlü sunucu Ece Erken ile 2 yaşındaki oğlu Eymen'in patlamış mısır yerken çekilen görüntüleri izleyenleri gülümsetti.
Ünlü sunucu Ece Erken ile 2 yaşındaki oğlu Eymen'in patlamış mısır yerken çekilen görüntüleri izleyenleri gülümsetti. Ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen ile bir tabaktan patlamış yemeye çalışırken ortaya gülümseten görüntüler çıktı. Mısır tanelerini pek de paylaşmak istemeyen minik Eymen, annesine "küçük küçük" yemesi konusunda direktifler verdi. Eymen zaman zaman güzel sunucuya fırça da attı. Erken'in hayranları anne ile oğlunun bu güzel videosunu beğeni yağmuruna tuttu.
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