16.11.2017 11:50 Ecdat yadigarı 114 yıldır kilise olarak kullanılıyor

Bulgaristan'ın Haskova ilinin Uzundjovo köyünde bulunan ve Sinan Paşa tarafından yaptırılan ecdat yadigarı cami, 114 yıldır kilise olarak kullanılıyor. Bulgaristan'ın Haskova ilinin Uzundjovo köyünde bulunan ve Sinan Paşa tarafından yaptırılan ecdat yadigarı cami, 114 yıldır kilise olarak kullanılıyor.

16'ncı yüzyılda Osmanlı'nın Macaristan seferi zamanında dönemin sadrazamlarından Selim Paşa tarafından yaptırılan cami, 1903 yılında 2'inci Abdülhamid'in fermanıyla Bulgar halkına verildi. Bulgaristan'ın Haskova ilinin Uzundjovo (Uzunyayka) köyünde bulunan ecdat yadigarı eserin, Mimar Sinan'ın kalfaları tarafından inşa edildiği bildirildi. Ayrıca yine Sinan Paşa tarafından Macaristan seferi zamanında, Osmanlı ordusunun konaklaması için inşa ettirilen 230 odalı kervansarayın, sadece giriş kapısının kalıntıları günümüze ulaştı.



ECDAT YADİGARI CAMİ, 114 YILDIR KİLİSE OLARAK KULLANILIYOR

1903 yılında 2'inci Abdülhamid'in fermanıyla Bulgar halkına verilen cami, dönemin Bulgar yetkilileri tarafından kiliseye çevrildi. İlk olarak çatısından 10 metre daha yüksek olan minaresi yıkılan eser, içerisinde yapılan değişikliklerle de camiden kiliseye çevrildi. Bulgar yetkililer, söz konusu köyde günümüzde Müslüman ailelerin kalmadığını ve Avrupa ülkelerine göç ettiklerini belirtti.



4. MEHMET'İN EL YAZISI HALEN DURUYOR

19'uncu Osmanlı Padişahı olan ve 'Avcı Mehmet' olarak anılan 4'üncü Mehmet de Avusturya seferi sırasında konakladığı Sinanpaşa Kervansaray'ında şu an kilise olarak kullanılan camiye, el yazısı ile hatırat bıraktı. Dönemin padişahı 4'üncü Mehmet'in yıkılan minber duvarı yazısı yanına el işçiliğiyle bıraktığı not, Bulgarlar tarafından günümüze kadar korundu ancak tercüme edilmedi.

(Koray Ustabaşı /İHA)

