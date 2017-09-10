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'Ecdadımızdan bu mirası devraldık'
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'Ecdadımızdan bu mirası devraldık'

Başbakan Binali Yıldırım, 'Nerede mazlum varsa onun yanındayız. Nerede zulüm, vahşet varsa onunda karşısındayız. Biz ecdadımızdan bu mirası devraldık. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Nerede mazlum varsa onun yanındayız. Nerede zulüm, vahşet varsa onunda karşısındayız. Biz ecdadımızdan bu mirası devraldık. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım Söğüt'te yaptığı konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimini yapan FETÖ üyelerine yönelik, "Bu milletin ruhuna değerlerine yabancılaşan FETÖ mensupları 15 Temmuz gecesi bu millete acı yaşatmak istediler. Hayme Ana, Şeh Edebali, Ertuğrul Gazi'nin taşıdığı ruhtan beslenemeyenler o gece bu aziz milletin istikbaline kastettiler" ifadelerini kullandı.

"BAŞKOMUTANIMIZ, CUMHURBAŞKANIMIZ DİK DURDU"
15 Temmuz gecesinde Başkomutan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik durduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, konuyla ilgili konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Hala milletimiz yürek dağlayan badireler karşısında örnek dayanışma ve kardeşliği sergiliyor. Bu aziz milletin yaşama üslubu bu milletimizin hayat felsefesidir. Millet aziz Türk milleti. Sonsuza kadar bu hayat felsefesini yaşatma azim ve kararlığındadır. Çok acılar gördük, çok badirelerden geçtik. Ama hamdolsun istikbalimize gölge düşürmedik. 15 Temmuz'da asker kılığına girmiş, FETÖ teröristleri karşısında Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dik durdu. Hükümeti, 80 milyon vatandaşları ile alçaklara geçit vermedik. Demokrasiye sahip çıkan bu büyük millet Türk milletidir. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Bu vesile ile bütün şehitlerimiz rahmet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize Allah'tan sağlık diliyorum. 15 Temmuz, bütün baskıya, darbeye karşı milletin özgürlük demokrasi aşkıyla verdiği en güzel cevaptır. İnanıyorum ki genç kuşaklarımız, kadınlarımız, gazi ve şehitlerimizin mukaddes emanetlerine bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonrada çıkmaya devam edecektir. Söğüt ruhu 15 Temmuz'da yeniden dirilmiştir. Yeniden diriliş, yeniden yükselişin miladıdır 15 Temmuz. Saldıkları zehri devletin damarlarından temizleyen, Türkiye artık yeni ufuklara yelken açmıştır. Ekonomide, hukukta, demokraside kendine büyük hedefler koyan ülkemizi, hiç ama hiç asla bir güç durduramayacaktır. Birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi hedef alan fitne peşinde olanlara bu millet asla fırsat vermeyecektir. Vatandaşlarımızın hakkına, hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz sadece, İstanbul, İzmir, Ankara'yı değil, Diyarbakır'ı, Samsun'u, Mersin'i, Konya'yı velhasıl 81 vilayeti, 780 bin kilometrekare vatan toprağını bir biliriz. Aynı ruh ile sahip çıkarız."

"MAZLUMUN YANINDA, ZULMÜN KARŞISINDAYIZ"
Daima mazlumun yanında olduklarımı belirten Başbakan Yıldırım, "Aynı zamanda gönül coğrafyamızın da sahibi biziz. Arakan'a, Filisten'e, Kudus'e de sahip çıkarız. Nerede mazlum varsa onun yanındayız. Nerede zulüm, vahşet varsa onunda karşısındayız. Biz ecdadımızdan bu mirası devraldık. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Sevgili Yörükler Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenliklerimizin medeniyet ufkumuza bir kez daha hatırlatan bir vesile olarak görüyorum. Bir olalım, iri olalım, diri olalım birlikte Türkiye olalım. Malazgirt'ten, Çanakkale'ye, Şanlıurfa'dan Kahramanmaraş'a, Gaziantep'ten İstanbul'a destansı bir varoluş mücadelesi verdi. Milletin tarih boyunca gönlünü de vatanını da bu aşkla aydınlattı. Adaletle hükmetti. Adaletle paylaştı. Ertuğrul Gazi'nin manevi huzurunda bu mübarek topraklara bu ruh bu manayı aşılayan milletin medeniyet yolculuğuna yön veren bütün kahramanlarımızı bütün şehitlerimizi rahmet anıyorum" diye konuştu.
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