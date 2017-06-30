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Ebru sanatını doğduğu topraklarda anlattı
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Ebru sanatını doğduğu topraklarda anlattı

Tılsım Uluslararası Sanat Derneği Başkanı ve Ebru Sanatçısı Songül Kartal, UNESCO tarafından koruma altına alınan ebru sanatını Çin'e taşıyarak burada hiç tanınmayan bu sanatı yüzlerce kursiyere öğretti.

Tılsım Uluslararası Sanat Derneği Başkanı ve Ebru Sanatçısı Songül Kartal, UNESCO tarafından koruma altına alınan ebru sanatını Çin'e taşıyarak burada hiç tanınmayan bu sanatı yüzlerce kursiyere öğretti.
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Xinjiang Arts İnstitute Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde on gün yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim veren Kartal, bu sanatı tanıtmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Yaklaşık 13 yıldır ebru sanatıyla uğraştığını belirten Kartal, "Trabzon Alacahan'daki yerimizde kursiyerlere ebru sanatını öğretiyorum. Ebru sanatı 13 yıl öncesinde fazla bilinmiyordu ancak son 3-4 yıldır daha aktif olduğunu söyleyebiliriz. Kursiyerlerimiz dönem dönem değişiyor. 15 kişiyle başlıyoruz kurs bittikçe de öğrenci yenileniyor" dedi.
Bu yıl Çin'de gerçekleşen bir etkinliğe katıldığını ve Çin Xinjiang Arts İnstitute Üniversitesi'ne davet edildiğini kaydeden Kartal "Burada 10 gün kurs verdim, ebru sanatını öğrettim. Ebru sanatının tarihçesi, yapılışı ve teknikleri hakkında sorular sordular. Orada Uygur'lu soydaşlarımız ve Çinliler'le birlikte derslerimizi işledik. Onlar hiç görmemişler. Ebru sanatı 2014 yılında UNESCO'ya girmiş. UNESCO'ya girdiğini öğrendikleri zaman çok şaşırıp daha da ilgi göstermeye başladılar. Uygur bölgesinden gelen bir sanat olduğunu öğrendikleri zaman aşırı derecede daha da ilgilendiler. Müthiş öğrenci topluluğu ile karşılaştım. Soydaşlarımıza kendi sanatlarını göstermek benim için çok onur vericiydi. Çin'de ebru yapmak benim hayalimdi. Çünkü Ebru'nun geldiği topraklar Uygur bölgesi Doğu Türkistan diyebiliriz. Hayalimi gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Üniversitede her gün 100 farklı öğrenciyle ders yapıyordum. Uygur bölgesindeydim o bölgede Ebru hiç bilinmiyor. Tanıtımlarla onlara ebruyu gösterdik. Çin hükümeti müthiş derecede destekledi. Yine inşallah gitmeyi düşünüyorum. Bir sanatçı olarak ülkemizde biraz daha desteklenme taraftarıyım. Birkaç yıldır Tunus'tan davet alıyorum. oraya da gitmeyi düşünüyorum" diye konuştu.
Kartal, üniversitenin bulunduğu yerin Uygur Türkleri'nin yoğun yaşadığı bölge olması sebebiyle Türk soydaşlarımızla gönül bağını tazelediğini sözlerine ekledi.

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