Ebru kumaşta hayat buluyor

Eskişehir'de yaşayan Berrin Koşay, ebru sanatını ipek kumaşların üzerine işleyerek sanata yeni bir boyut kazandırdı.

Geçmişten günümüze kadar gelen, tarihi eskilere dayanan ebru sanatı Eskişehir'de adeta can buluyor. Odunpazarı Bölgesi'nde sanat atölyesi bulunan Geleneksel Türk El Sanatları Sanatçısı Eskişehirli Berrin Koşay, ipek kumaşların üzerine yaptığı ebru işlemeleriyle sanata yeni bir boyut kazandırıyor. Berrin Koşay, bu sanatı yaşatmaya çalıştığını kaydetti. Koşay, "Yaklaşık 16 yıl oldu. 2004'ten beri Eskişehir'deyim. Ondan önce Antalya'da 3 yıl bu sanat ve başka el sanatlarını yabancı turistlerle birlikte yaptım. Eğitim hizmeti vererek bu hizmeti devam ettiriyorum. 2008'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ebru sanatçısı oldum. Bu sanatın miras taşıyıcısıyız. 2014'te ebru sanatı UNESCO dünya mirasına girdi. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü mezunuyum üniversiteden" diyerek "Bunun daha özgür, suyun üzerinde yapılması, bir yaptığını bir daha yapamama gibi bir durum olduğu için aynısını yapabilme şansımız yok. Bunların hepsi denenerek yapılmış çalışmalar ve bazıları olmayabiliyor. Ebru kaliteli malzeme istiyor. Seramik objelere yapmaya başladım. Ebru, tablolar haricinde, kağıt üzerine almamızın haricinde ipek kumaşlara da basılıyor. Eşarplar, fularlar ve yaptığımız kumaşları dönüştürüyoruz. Çantalara dönüştürebiliyoruz. Kağıdı koyduğumuz resmin yerine ipek kumaşı yatırıyoruz. Bu şekilde kumaş üzerine de baskı yapıyoruz. Çok ilgi gösteriyorlar. Çok değişik buluyorlar" dedi.



ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM VERMEK İSTİYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'dan bir talebi olduğunu ifade eden Berrin Koşay, "Eskişehir'de yine benim gibi ebru sanatçısı, hat sanatçısı gibi birçok sanatçı var. Türkiye genelinde de aynı şekilde. Bizler Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kayıtlı sanatçılarıyız. Ben 2008'de oldum. Çok uzun zaman oldu. Ama her türlü fedakarlığı sanat adına bu sanatın yok olmaması adına biz devam ettiriyoruz. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim anlamında, hizmet anlamında destek olmaları gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın, üniversitelerin bizleri de bu hizmete ortak görerek bir eğitim yapmalarını istiyorum. Çocuklara bu eğitimi nasıl verebiliriz? O derslere biz gidebiliriz. Her şehirdeki Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, hat sanatçısı, ebru sanatçısı yani o derslere biz girebiliriz. Üniversitedeki eğitim derslerine biz girebiliriz. Seçmeli ders olarak veriliyor ebru sanatı ama bunu verebilecek profesyonel bir sanatçı yok. Çünkü bu zor bir sanat. Başka sanatlar da öyle. Yok olmaması için onların bu şekilde destek olmaları gerekiyor" diye konuştu.

(Muhammed Emin Beytul - Mustafa Köken / İHA)