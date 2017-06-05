Ebeveynlere 'karne' uyarısı

Uzman Psikolog Melis Tümer Süyür, 'Çocuğa kişiselleştirme yapıp, karnesi zayıf geldiğinde zayıf öğrenci muamelesi yapılmamalı. Çocuğun sadece karnesi zayıftır, kişiliği değil, kişiliğine genelleme yapılması doğru olmaz' dedi.

Uzman Psikolog Melis Tümer Süyür, "Çocuğa kişiselleştirme yapıp, karnesi zayıf geldiğinde zayıf öğrenci muamelesi yapılmamalı. Çocuğun sadece karnesi zayıftır, kişiliği değil, kişiliğine genelleme yapılması doğru olmaz" dedi.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Uzman Psikologu Melis Tümer Süyür, anne babalara karne konusunda uyarılarda bulunarak, "Çocuğa kişiselleştirme yapıp, karnesi zayıf geldiğinde zayıf öğrenci muamelesi yapılmamalı. Çocuğun sadece karnesi zayıftır, kişiliği değil, kişiliğine genelleme yapılması doğru olmaz. Bu çocukta öz güven eksikliğine neden olabilir" uyarısı yaptı.



ÖDÜLLENDİRMEDE ÖLÇÜ

Süyür, pekiyi notların olduğu karnelerin genellikle ödüllendirildiğini ancak çocuğun sadece iyi notlar aldığında ödüllendirildiğini hissetmemesi gerektiğini kaydederek, "Mümkün olduğunca maddi değeri az veya ailece bir şeyler yapmak gibi manevi değeri olan hediyeleri, gösterdiği çabası için vermeniz en uygunudur. Bu nedenle düşük notu olsa bile çocuğunuz elinden gelenin en iyisini yaptıysa ona da bir ödül vermeniz onu motive edecektir. Bu tür davranışlar çocukta ödül için çalışma gerekliliği yerine 'kendim için çalışmalıyım' düşüncesine bırakır. Bu da çocukta öz disiplin gelişmesini sağlayacaktır. Tatil döneminde çocuğunuzu kitap okumak, bulmaca çözmek gibi aktivitelerde bulunması için teşvik edin. Okulun açılmasına doğru, bir önceki dönemi hatırlatıcı çalışmalarla ödül yöntemini uygulayarak çocuğunuza destek olun. Çocuğunuzun size karşı yapmasını istemediğiniz, hiçbir davranışı, siz de çocuğunuza uygulamayınız. Unutmayın ki çocuk söylenenden çok, gördüğünü rol model olarak alacaktır. Tüm öğrencilerimize bol enerji depolayacakları bir tatil diliyorum" diye konuştu.

Ebeveynlerin, çocuklarının tatilde bol bol dinlenmesine ve tatilin keyfini çıkarmasına fırsat tanıması gerektiğini vurgulayan Süyür, "Tatil zamanını birlikte vakit geçirebileceğiniz, çocuğunuzun yeni dönem için enerji depolaması için bir olanak olarak görebilirsiniz. Çocuğunuz düşük notlar getirmiş olsa da onunda tatile, okul düzeninden uzaklaşmaya ihtiyacı olacağını unutmamalısınız" ifadelerini kullandı.

