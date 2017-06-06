E-ticaret artık 'güven'li

'Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, düzenlemeyle e-ticarette güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularında yaşanan endişelerin giderileceğini vurguladı.

"Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, düzenlemeyle e-ticarette güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularında yaşanan endişelerin giderileceğini vurguladı.

Güven damgası sistemi ile öncelikli olarak tüketicilerin güven algısının iyileştirilmesi ve elektronik ticarette güven ortamının tesis edilmesini amaçladıklarını belirten Bakan Tüfenkci, sistemle e-ticarette dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçileceğini, ortaya çıkan uyuşmazlıkların hızlı, etkin ve maliyetsiz çözümlenebileceğinin altını çizdi.

Bakan Tüfenkci, tüketicinin güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerine yöneleceğini ve güven damgası olan sitelerin diğer sitelerin bir adım önüne geçeceğini ifade ederek "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından GDS olarak yetkilendirilecek kuruluş, güven damgasının tahsis edilmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin işlemleri yürütecek ve güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerini denetleyecek. Ayrıca tüketicilerimizin bilgi güvenliğinin sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması da sağlanacak" dedi.



GÜVEN DAMGASI İLE E-TİCARET HACMİ ARTACAK

Bakan Tüfenkci, güven damgası ile e-ticaret hacminin de artacağına işaret ederek, "46.2 milyon internet kullanıcısıyla e-ticaret potansiyeli yüksek olan ülkemizde, güvenlik endişeleri sebebiyle elektronik ticaretin toplam perakende ticaret içerisindeki payı yüzde 3.5 seviyesiyle dünya ortalaması olan yüzde 8.5 seviyesinin altında kalmaktadır. Öncelikli olarak güven ortamını tesis edeceğiz. Böylece elektronik ticaret hacmi arttırılarak Türkiye ekonomisine olumlu bir katkı sağlanacaktır. Ayrıca, başarılı ve başarısız ticari aktörlerin ayrıştırılması, e-ticaret girişimcilerinin tanınırlığının, itibarının, ulusal ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması sağlanacak. Böylece Ülkemizin dijitalleşen dünyadaki yeri sağlamlaştırılacaktır" açıklamasında bulundu.



GÜVEN DAMGASI NASIL ÇALIŞACAK?

Sisteme dahil olmak isteyen e-ticaret siteleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen Güven Damgası Sağlayıcıya (GDS) başvuruda bulunacaklar. Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde yer alan güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyduğu tespit edilen e-ticaret sitelerine GDS tarafından güven damgası tahsis edilecek.

Böylece güven damgasını internet sitesinde gören vatandaşlar e-ticaret sitesinin belirli standartları yerine getirdiğini, tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuatlara uygun davrandığını, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek ve alışveriş yaparken kendini güvende hissedecek.



BİLGİ GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEM ALACAKLAR

Elektronik ticaret faaliyetinde bulunanlar, internet sitelerinin ve mobil platformların güvenliğini bilgilerin yalnızca internet sitesi ve alıcı tarafından görülmesini sağlayan yani üçüncü kişilerin siteye girilen bilgilere erişimini engelleyen sistemlerle sağlayacaklar. Ayrıca, belirli aralıklarla yapılan sızma testleriyle de varsa güvenlik açıkları tespit edilebilecek, vatandaşlarımız herhangi bir zarar görmeden bu açıklar düzeltilebilecek ve güven damgasına sahip olan sitelerin güvenliği tam anlamıyla sağlanmış olacak.



HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI SAĞLANACAK

Güven damgasına sahip e-ticaret siteleri, alıcıların siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerini telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkanı sunacak, talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlayacak. Öte yandan, e-ticaret sitelerinde elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine ilişkin detaylar ile gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görseller gibi birçok ayrıntıya yer verilecek; alıcıya kargo takip imkanı sunulacak. Bu gibi uygulamalarla hizmet kalitesinin arttırılması sağlanacak.



UYUŞMAZLIKLARA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ ŞİKAYET SİSTEMİ GETİRİLECEK

Bakanlıkça GDS olarak yetkilendirilecek kuruluş, güven damgasının; tahsis edilmesi, güvenlik ve hizmet standartlarına uyulmaması halinde askıya alınması ve iptaline ilişkin işlemleri yürütecek ve güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerini denetleyecek. Güven Damgası sistemine dahil olan firmalar ile vatandaşlarımız arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü, talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlanabilmesine yönelik çevrim içi şikayet sistemi ile e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıkların hızlı ve etkin çözümlenebilmesi sağlanacak.

(Zeynep Babacan / İHA)